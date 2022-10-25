Южно-Сахалинск, 25 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Жители Сахалина с радостью реагируют на появляющиеся видеозаписи бойцов спецоперации в защиту Донбасса, на которых они передают приветы своим родным и близким.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Друзья, я часто читаю комментарии, которые вы оставляете под постами в моих социальных сетях. Обратил внимание, как многие радуются видеоприветам от земляков из мест несения службы. Безусловно, всем нам приятно увидеть наших защитников Родины в бодром здравии и с настроем на победу! Ждем бойцов домой живыми и здоровыми», — написал губернатор островного региона Валерий Лимаренко под видео размещённом в телеграм-канале «Военкор 65».

Лимаренко уточнил, что на видео военнослужащий Алексей из Углегорска.

«Быт нормальный, питание хорошее. Обустраиваемся. Везде можно жить, было бы желание. Условия полевые, как обычно. Мы же пехота. Всё нормально, всё хорошо», — сказал боец.

Участник спецоперации передал привет матери, сестре, братьям, детям и племянникам.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсионно-разведывательная группа киевского режима обстреляла автомобиль в Херсонской области вечером 24 октября.