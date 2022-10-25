Владивосток, , 07:10 — REGNUM Товарооборот через таможню российского Дальнего Востока с Северной Кореей полностью прекратился, заявил глава Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин в ходе беседы с журналистами.

Флаг КНДР Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

«Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали», — рассказал он.

Ладыгин добавил, что ситуация может измениться, когда КНДР откроет границы и возобновит железнодорожное сообщение с Россией. Тем не менее прогнозы глава управления давать не стал.

Отмечается, что, по данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с Северной Кореей через Дальний Восток упал в 300 раз и составил всего 20 тонн. За аналогичный период 2020 года из КНДР в Россию ввезли 5,8 тыс. тонн товаров. При этом Северная Корея тогда из России ничего не импортировала.