Москва, 25 октября 2022, 07:08 — REGNUM Вслед за перегруппировкой западных элит началась перегруппировка внутри Китая, которые начинает зачищать все прозападные группы в своей элите, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Все это в целом вкупе с тем, что западные элиты переходят к поддержке радикального исламизма против всех прозападных государств, которых они поддерживали ранее, а также с тем, как был запущен в оборот искусственный коронавирус, означает, что исчерпан старый миропорядок, а на смену ему идет новый. В пределах старого миропорядка гегемония США уходила в небытие, и за сохранение господства США готовы пойти на что угодно.