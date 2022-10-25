Москва, 25 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Вслед за перегруппировкой западных элит началась перегруппировка внутри Китая, который начинает зачищать все прозападные группы в своей элите, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Тут сейчас много обсуждают, как одного из китайских деятелей Ху Цзиньтао выводили под ручки. Я могу сказать, китайская культура, китайская элита, она никогда не позволяет себе делать жесты, которые ей не нужны, там совершенно не наша культура жеста публичного. Кроме того, там совершенно не наше отношение к старшему поколению… Значит, это было сделано публично — смотрите! Это очень жесткое изменение, которое говорит о том, что весь мир перегруппировывается. Огромная прозападная элита Китая, которую называли комсомольцы или шанхайская группа… Эта группа еще осталась, а комсомольцы ушли в небытие… это значит, что Китай тоже перегруппировывается», — заявил Кургинян.

Все это в целом вкупе с тем, что западные элиты переходят к поддержке радикального исламизма против всех прозападных государств, которых они поддерживали ранее, а также с тем, как был запущен в оборот искусственный коронавирус, означает, что исчерпан старый миропорядок, а на смену ему идет новый. В пределах старого миропорядка гегемония США уходила в небытие, и за сохранение господства США готовы пойти на что угодно.