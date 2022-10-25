Абакан, 25 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов встретился с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником и председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Телеграм-канал Валентина Коновалова Переговоры глав Хакасии и ЛНР Валентина Коновалова и Леонида Пасечника

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя республиками.

«У нас есть много точек для продуктивного взаимодействия, например, в области сельского хозяйства и промышленности, в сферах образования и культуры», — написал в своём телеграм-канале Коновалов.

По итогам встречи была достигнута договорённость, что ЛНР посетит делегация правительства Хакасии.

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