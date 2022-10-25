Будапешт, 25 октября, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц является слабым государственным деятелем по сравнению с бывшей главой немецкого правительства Ангелой Меркель. Об этом он сказал в интервью газете Budapester Zeitung.

European People's Party Виктор Орбан

Орбан считает, что ЕС очень не хватает миротворца, такого как Меркель. Он напомнил, что экс-канцлер Германии ушла в отставку как раз на фоне обострения ситуации на территории бывш. УССР.

Кроме того, премьер-министр указал на похожую ситуацию в США, где страну возглавляет Джо Байден, которого Орбан отнес к более слабому правителю, чем бывший президент Дональд Трамп. Венгерский лидер надеется, что предыдущий глава Белого дома вернется на второй срок.

Орбан также заявил о спирали эскалации, которая быстро раскручивается вокруг Европы. Он пояснил, что все началось с введения антироссийских санкций, затем были запущены поставки вооружений для Киева, и ЕС уже переключился на подготовку бандеровских боевиков.

Премьер-министр добавил, что такой процесс угрожает тем, что вооруженный конфликт может распространиться на страны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября Олаф Шольц заявил, что Россия никогда не угрожала Германии эскалацией кризиса, который развивается на территории бывш. УССР.