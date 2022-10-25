Новосибирск, , 06:59 — REGNUM В Новосибирскую область идёт циклон с сильным ветром. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ураган вновь пронесётся по региону 27 октября.

Ураган Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отметим, что 25 октября в Новосибирской области прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 4-9 м/с, температура воздуха +1…+6 °C. 26 октября на территории региона ожидается без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, температура воздуха ночью — 2…-4 °C, днём — +5…+7°C. 27 октября ночью будетместами небольшой, днём небольшой, местами умеренный дождь; ветер северный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с; температура воздуха ночью 0…+2 °C, днём — +5…+7 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пронёсшийся 23 октября по Новосибирской области ураганный ветер оставил без электричества 95 населённых пунктов в 21 районе, в Новосибирске произошло частичное обрушение кровли трёхэтажного общежития, были повреждены два автомобиля, также была повреждена крыша школьного спортзала на станции Мочище.

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