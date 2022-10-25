Владивосток, , 06:52 — REGNUM Во Владивостоке с 25 ноября запустят семь участков платных парковок и две парковки закрытого типа, а с 25 декабря такая система начнёт действовать и в остальных предусмотренных зонах города, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Приморья.

Парковка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Такой сервис будет способствовать снижению уровня загрузки центральной части и других участков дорожной сети Владивостока, упорядочиванию движения и парковки, увеличению востребованности общественного транспорта.

В первую очередь будут более тысячи парковочных мест. Зоны платных парковок будут работать в будни с 8:00 до 19:00. Ночью, по выходным и в нерабочие праздничные дни парковка в специально выделенных зонах будет бесплатной.

Также бесплатны первые 15 минут парковки. Они предусмотрены в том числе для посадки и высадки пассажиров.

Для жителей домов, которые находятся на улицах в зоне платных парковок, предусмотрены резидентные разрешения.

Бесплатное размещение в платных парковочных зонах предусмотрено для инвалидов, многодетных, пожарных, скорой, полиции, аварийно-спасательных служб, Росгвардии, прокуратуры и других силовых структур, а также участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми с 14 ноября планируют ввести новую зону платной парковки.