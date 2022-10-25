Москва, , 06:52 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску в отношении АО «Борисфен», которое занимается ремонтом и обслуживанием авиадвигателей, а также ранее представило новый лёгкий многоцелевой вертолёт «Скаут». Детали вердикта пока не сообщались, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В карточке дела 24 октября 2022 года появилась запись судьи Пахомова — «прекратить производство». Определение суда пока не доступно для ознакомления.

Банкротное дело инициировал налоговый орган. Иск сначала оставили без движения из-за недочётов, но после их устранения приняли к производству.

Исковое заявление от налоговой службы было подано в конце августа 2022 года. На сайте АО после того появилось сообщение, что по состоянию на конец августа компания «не имеет задолженности по налогам и обязательным платежам в бюджет Российской Федерации» и работает в штатном режиме.

Напомним, в качестве учредителя АО «Борисфен» в открытых источниках фигурировал авиазавод «Мотор Сич» (бывш. УССР). Последнее производило большой ассортимент продукции, включая детали для турецких беспилотников Bayraktar.