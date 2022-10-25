Якутск, 25 октября, 2022, 06:58 — ИА Регнум. Жители Якутии стали больше помогать военнослужащим и их семьям на добровольческой основе. Об этом заявил руководитель координационного центра по вопросам мобилизации, председатель общественной палаты республики Николай Бугаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в оперативном штабе региона. Он также констатировал высокий уровень патриотизма в Якутии.

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«Например, по инициативе администрации Сунтарского наслега, штаба по мобилизации села Сунтар и общественной организации «Эр дьон сүбэтэ» проведен субботник по обеспечению дровами семей мобилизованных и добровольцев, участвующих в СВО. В субботнике приняли участие предприятия и организации села Сунтар», — сказал Николай Бугаев.

Всего координационный центр за время работы получил более 400 обращений. По 200 заявлениям оказана психологическая поддержка, по 160 — юридическая. Представители общественной палаты работают в каждой из воинских частей, где проходят подготовку мобилизованные жители региона.

Как сообщало ИА REGNUM, основные призывные мероприятия в Якутии завершены. Далее будут набирать мобилизованных только на замену тем, кто был призван ошибочно.