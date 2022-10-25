Варшава, , 06:42 — REGNUM Жители Польши начали массово скупать продукты с истекающим сроком годности из-за роста стоимости продуктов питания в стране, сообщает газета Fakt.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее данным, в польских магазинах уже не осталось товаров, на которые бы не выросли цены за прошедшее время. При этом ряд жителей Польши уже переживают, что им придется отказаться от ряда продуктов из-за роста их стоимости. Сами поляки считают, что подорожание товаров связано с пандемией коронавирусной инфекции, ситуацией вокруг территории бывш. УССР, а также кризисной ситуацией внутри страны.

«Как долго еще можно затягивать пояса?», — задается вопросом газета.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Прибалтика и Польша потребовали от Евросоюза введения новых санкций против России. В частности, они призывают ЕС ввести больше ограничений на энергетический сектор российской экономики.