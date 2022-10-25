Новосибирск, , 06:37 — REGNUM Жители Новосибирской области 25 октября смогут наблюдать последнее солнечное затмение в этом году. Об этом сообщил Большой новосибирский планетарий.

Затмение Солнца Nasa.gov

«25 октября пройдёт частное солнечное затмение — последнее солнечное затмение в этом году. Общая продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, но жители нашего региона смогут наблюдать его только около часа. В Новосибирске затмение начнется в 17:08 минут местного времени и продлится около часа до самого захода Солнца, при этом лунный диск почти на 70% перекроет солнечный», — уточнили в планетарии.

Новосибирцев предупредили, что для наблюдения солнечного затмения нужно использовать специальные светофильтры, темные диски или пленку, сварочное стекло и подобные средства защиты, чтобы избежать ожога сетчатки глаза.