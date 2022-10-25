Москва, 25 октября 2022, 06:34 — REGNUM Чтобы выжить, Россия должна разорвать образ взбунтовавшейся колонии и стать самодостаточной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, до тех пор, пока стереотип не будет сломлен конкретными действиями, Россия и все человечество находится в смертельной опасности. Пока же действия власти в России поддерживают этот стереотип, а все реакции ее демонстрируют внутреннее ощущение вторичности по отношению к Западу. При этом риторика России, сколь угодно грозная, напоминает риторику «обиженной жены».