Москва, 25 октября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Чтобы выжить, Россия должна разорвать образ взбунтовавшейся колонии и стать самодостаточной, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Они относятся сейчас к нам как к взбунтовавшейся колонии. Пока они будут так относиться, нам абзац. Они не рассматривают нас как субъект. И задача в том, чтобы в течение двух или трех месяцев сломать этот стереотип. Он смертельно опасен, он обернётся ядерной войной», — заявил Кургинян.

По его словам, до тех пор, пока стереотип не будет сломлен конкретными действиями, Россия и все человечество находятся в смертельной опасности. Пока же действия власти в России поддерживают этот стереотип, а все реакции ее демонстрируют внутреннее ощущение вторичности по отношению к Западу. При этом риторика России, сколь угодно грозная, напоминает риторику «обиженной жены».