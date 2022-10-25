Якутск, , 06:47 — REGNUM Доходы Якутии в 2023 году ожидаются на уровне 257,6 млрд рублей, расходы — 260,3 млрд. Главный финансовый документ республики с соответствующими параметрами приняли в первом чтении депутаты Госсобрания региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 октября на основании опубликованных документов.

Бюджет

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Дефицит в казне, как предполагается, составит 2,7 млрд рублей. Проект бюджета народные избранники поддержали единогласно. Документ одобрен с прогнозными показателями на 2024–2025 годы.

Ожидается, что налоговые доходы регионе превысят 133,5 млрд рублей, безвозмездные поступления составят 109,5 млрд., неналоговые доходы — 14,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА, как ожидается, составит 43,3 млрд рублей — вдвое меньше, чем в 2022 году.