Владивосток, 25 октября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Русское географическое общество приступило к аккредитации туристического маршрута «Приморский микс». Он включает самые интересные достопримечательности региона, сообщили в пресс-службе правительства края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Приморье, мыс Балюзек

Читайте также: В Приморье почти 50 турпроектов получат господдержку

Отмечается, что это будет третий брендированный Русским географическим обществом туристический маршрут в Приморье.

«Эти маршруты представляют московские туристические компании, они находятся в высоком ценовом сегменте. Маршрут «Приморский микс» будет предлагаться туристам из других регионов местным приморским туроператором, и он рассчитан на широкую аудиторию», — пояснили специалисты.

Новый турмаршрут включает популярные точки туристического притяжения Владивостока, Уссурийска, Хасанского района: Миллионку, Владивостокскую крепость, морскую ферму, древнее городище, Кравцовские водопады и другие достопримечательности. Поддержка со стороны Русского географического общества будет способствовать привлечению гостей из других регионов и развитию внутреннего туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, турбизнес Приморья получит более 190 млн рублей в виде госсубсидий до конца 2022 года. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры туризма в регионе.