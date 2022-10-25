Москва, , 06:32 — REGNUM Почти 3,9 млн загранпаспортов оформило за девять месяцев текущего года МВД России, что стало рекордным количеством с начала пандемии коронавируса. Об этом 25 октября сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Российские паспорта Minsvyaz.ru

Уточняется, что за январь–сентябрь 2022 года ведомством было оформлено 3 882 392 заграничных паспортов. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года было оформлено почти на 1 млн загранпаспортов меньше — 2 877 443.

Количество выданных за три квартала текущего года загранпаспортов стало рекордным за четыре последних года. Самые низкие показатели было в 2020 и в 2021 годах, в связи с пандемией коронавируса и связанными с ней ограничениями.

Большее количество загранпаспортов было оформлено МВД России в 2018 году. С января по сентября этого года включительно количество оформленных документов, необходимых для поездки за границу, достигло 4,2 млн.

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