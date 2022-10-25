Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Северная Корея якобы продолжает подготовку к проведению ядерных испытаний, однако Соединенные Штаты уже готовы к такому развитию событий, заявил официальный представитель Госдепа США Нэд Прайс в ходе брифинга.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наша озабоченность по поводу возможности проведения еще одного ядерного испытания Северной Кореей, которое станет уже седьмым по счету, сохраняется», — заявил он.

По словам Прайса, КНДР якобы готовит полигон Пхунгери под ядерные испытания. При этом Вашингтон уже подготовился вместе со своими союзниками из Южной Кореи и Японии на случай таких испытаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября главы штабов из США, Японии и Южной Кореи обсудили вопросы безопасности. В частности, обсуждались ракетные пуски со стороны КНДР и возможные ядерные испытания Пхеньяна.