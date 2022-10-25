Якутск, , 06:38 — REGNUM В 2023 году прибыль алмазодобывающей компании АЛРОСА, как ожидается, составит 43,3 млрд рублей — вдвое меньше, чем в 2022 году. Соответствующие данные опубликованы в пояснительной записке к проекту бюджета Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Алмаз Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии создадут новый рудник возле затопленного «Мира»

Так, в 2022 году утверждённый объём прибыли установлен на уровне в 86 млрд рублей. А в последующие годы прибыль компании, как ожидается, станет ещё ниже: в 2024 году — 36,4 млрд, в 2025 — 40 млрд рублей.

Снижение прогноза по прибыли в 2023 году по сравнению с 2022 в пояснительной записке объясняется санкциями.

«Налог на прибыль организаций характеризуется конъюктурнозависимой налоговой базой ввиду преобладания платежей от экспортно-ориентированных налогоплательщиков (около 80%)», — говорится в пояснительной записке.

При этом объём добычи алмазов в Якутии почти не снизится, он заложен на уровне 28,2-28,1 млн карат в 2023–2025 годах.

Отметим, доходы компании АЛРОСА влияют на формирование бюджета республики. Налоги от добычи алмазов составляют большую долю от всех поступлений в казну Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, господдержку на возобновление подземной добычи алмазов в городе Мирном в Якутии пообещал компании АЛРОСА министр финансов РФ, по совместительству глава Наблюдательного совета компании Антон Силуанов. Новый рудник получит название «Мир-Глубокий». Заявлялось, что вложения в его создание окупятся.