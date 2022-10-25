Москва, 25 октября, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении одного из членов преступной группы, которая обвиняется в совершении 26 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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27-летняя жительница Москвы обвиняется в незаконной пересылке наркотиков в крупном размере, в покушении на незаконный сбыт.

В ходе следствия установлено, что в ноябре 2019 года женщина вступила в ОПГ, созданную неустановленным лицом для сбыта на территории России наркотиков бесконтактным способом.

В течение февраля 2020 года фигурантка по поступающим указаниям доставала из тайников наркотики и их прекурсоры, после этого пересылала их другим соучастникам для последующего сбыта на территориях Хабаровского и Камчатского краев, Калининградской области.

Всего почтовыми отправлениями она разослала более 6,8 кг наркотических средств.

В декабре 2020 года её деятельность была пресечена сотрудниками транспортной полиции, во время задержания изъято свыше 20 кг запрещенных веществ.

С обвиняемой заключено досудебное соглашение, в рамках исполнения которого установлено ещё несколько участников организованной группы.

Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы. В отношении других участников преступной группы расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске под суд отданы шестеро участников межрегиональной группы наркоторговцев.