Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Давление на ключевых свидетелей по делу экс-президента США Дональда Трампа нарастили федеральные прокуроры США, расследующие дело в отношении политика. Об этом 24 октября пишет газета New York Times.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что особый интерес у прокуроров вызывает Уолт Наута, который мало известен широкой публике. Наута работал раньше помощником и поваром Трампа в Белом доме во время его президентства. После ухода Трампа с поста главы государства Наута работал в личном имении политика во Флориде.

Кроме того, второй ключевой фигурой указан Каша Патель, которого характеризуют как «давнего помощника и союзника» Трампа. От него хотят добиться показаний о том, каким образом секретные документы из белого дома были доставлены в имение Трампа и как отреагировал Трамп и его адвокаты на запрос федерального правительства о возвращении документов.

Напомним, обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде проводился в августе текущего года. Трамп стал фигурантом дела о незаконном хищении и использовании служебных материалов. В ходе обыска у экс-президента были изъяты документы разной степени секретности, включая высший. Сам Трамп уверяет, что все документы были им рассекречены ещё в Белом доме, до сложения им полномочий президента США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала Трампа «слишком трусливым», чтобы он участвовал в слушаниях спецкомитета по расследованию штурма Капитолия.

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