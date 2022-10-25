Канберра, 25 октября, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В Австралии полиция задержала членов организованной преступной группировки по подозрениям в отмывании более 4,5 млн австралийских долларов (около $2,85 млн). Об этом сообщила пресс-служба австралийской федеральной полиции (AFP).

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«AFP предъявила обвинения двум мужчинам из штата Квинсленда, ответственным за отмывание 4,5 млн долларов», — рассказали в ведомстве.

По его данным, подозреваемых возрастом 67 и 53 лет задержали 24 октября. Они предстанут перед судом Брисбена уже 25 октября.

Следствие предполагает, что члены группировки использовали личные данные клиентов консалтингового агентства для открытия подставных банковских счетов. В ходе обыска у задержанных изъяли около 250 тыс. австралийских долларов наличными. Теперь за совершенные преступления им грозит лишение свободы сроком до 25 лет.