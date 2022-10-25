Владивосток, 25 октября, 2022, 05:56 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке резко упали оптовые цены на популярные виды мороженой рыбы. Подешевели сельдь, мойва и скумбрия, сообщили 25 октября в пресс-службе Росрыболовства.

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Стоимость сельди тихоокеанской с начала 2022 года упала на 42,1% — до 55 рублей за кг.

Дешевеет рыба и в центральных регионах России. Стоимость скумбрии атлантической снизилась на 4,2% — до 158 рублей за кг. Мойва упала в цене на 4% — до 120 рублей за кг, а сельдь атлантическая на 5,2% — до 128 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке стартовал сезон «Б» охотоморской минтаевой путины — с 15 октября началась добыча сельди и минтая.