Пекин, , 05:56 — REGNUM Китай приветствует решение Целевой группы по финансовым мероприятиям (ФАТФ) исключить Пакистан из своего серого списка, заявил представитель министерства иностранных дел КНР, передает 24 октября агентство Синьхуа.

Пакистан Lip Kee

«Китай поздравляет Пакистан с этим», — заявил пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь на очередном пресс-брифинге.

По его словам, это стало возможным благодаря усилиям Пакистана твердо следовать своим политическим обязательствам, а также постоянно совершенствовать и укреплять свою систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) в течение последних пяти лет, несмотря на все трудности.

Это также свидетельствует о международной поддержке и признании усилий Пакистана в этом отношении, добавил он.