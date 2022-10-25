Владивосток, 25 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Новая мера поддержки для призванных в рамках частичной мобилизации в Приморье будет назначаться в беззаявительном порядке, сообщили в пресс-службе правительства края.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

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По поручению губернатора Олега Кожемяко введена единовременная материальная выплата для мобилизованных граждан в размере 150 тыс. рублей. Она будет назначаться в беззаявительном порядке и перечисляться на лицевые счета после предоставления войсковыми частями сведений о мобилизованных.

Единовременные выплаты осуществляются за счёт средств резервного фонда правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по 10 тыс. рублей на каждого ребёнка начали получать в Приамурье семьи участников спецоперации в защиту Донбасса. Выплаты осуществляются по поручению главы региона.