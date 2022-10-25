Пекин, 25 октября, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Китай и Ватикан договорились продлить временное соглашение о назначении епископов на два года, передает 24 октября агентство Синьхуа.

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Как сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь, решение было принято 22 октября после дружественных переговоров между двумя сторонами, сказал Ван на ежедневном пресс-брифинге.

Ван добавил, что обе стороны будут продолжать поддерживать тесные контакты и консультации, содействовать беспрепятственному выполнению временного соглашения и продолжать продвигать процесс улучшения двусторонних связей.