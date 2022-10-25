Биробиджан, , 05:53 — REGNUM Из всех учреждений среднего образования столицы Еврейской автономии эвакуированы ученики и персонал. На почту школ поступила информация о заложенных взрывных устройствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в мэрии города.

Эвакуация monicore

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В зданиях уже работают спецслужбы, взрывотехники и кинологи. Обследования учреждений продолжаются. После завершения осмотра школы возобновят работу.

Лжеминирования образовательных учреждений Биробиджана участились, это уже четвёртая эвакуация за две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее занятия были сорваны 20 октября. Помимо школьников также эвакуировали воспитанников трёх детских садов города.