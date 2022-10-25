Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:49 — REGNUM Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступили в одно из государственных ведомств в городе Комсомольске-на-Амуре. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба городской администрации.

Самодельное взрывное устройство (сс) Alexandre Dulaunoy

Уточняется, что письмо пришло на электронную почту одного из подразделений органов государственной власти. В анонимном послании было предупреждение о взрывных устройствах, якобы заложенных во всех школах города.

Из школ эвакуированы персонал и учащиеся. В настоящий момент идёт проверка всех образовательных учреждений специалистами-взрывотехниками. Кроме того, в обследовании территории школ задействованы кинологи со служебными животными.

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