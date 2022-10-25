Пекин, 25 октября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Генсек Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг посетит Китай в конце октября с официальным визитом, сообщает 25 октября агентство Синьхуа.

Kremlin.ru Нгуен Фу Чонг

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг посетит Китай с официальным визитом с 30 октября по 2 ноября по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя КНР Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь международного отдела Центрального комитета КПК Ху Чжаомин, сделал это заявление утром 25 октября. Подробности содержания и целей визита пока не сообщаются.