Гонконг, Китай, 25 октября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. В водах близи Филиппин зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

Пляж на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло 24 октября в 15:08:33 по Гринвичу в 17 км к северо-востоку от Гуйуана на Филиппинах, сообщила Геологическая служба США.

Первоначально было определено, что очаг землетрясения глубиной 35,0 км находится по координатам 11,093 градуса северной широты и 125,8693 градуса восточной долготы.