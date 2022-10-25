Петропавловск-Камчатский, 25 октября 2022, 05:44 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 25 октября в очередной раз поступили сообщения о минировании школ города, сообщил телеграм-канал «Камчатка №1».
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Из зданий школ эвакуировали детей и персонал. Сотрудники спецслужб обследуют помещения на наличие опасных предметов.
Отметим, что на Камчатке в школах уже начались осенние каникулы. В зданиях находились дети, которые посещают пришкольные лагеря и секции.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Благовещенска задержан после того, как «заминировал» автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.