Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 25 октября в очередной раз поступили сообщения о минировании школ города, сообщил телеграм-канал «Камчатка №1».

Бомба Rafael Mizrahi

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Из зданий школ эвакуировали детей и персонал. Сотрудники спецслужб обследуют помещения на наличие опасных предметов.

Отметим, что на Камчатке в школах уже начались осенние каникулы. В зданиях находились дети, которые посещают пришкольные лагеря и секции.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Благовещенска задержан после того, как «заминировал» автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.