Благовещенск, , 05:46 — REGNUM По 10 тыс. рублей на каждого ребёнка начали получать в Приамурье семьи участников спецоперации в защиту Донбасса. Выплаты осуществляются по поручению главы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе правительства региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Также родственникам начали выплачивать компенсации за услуги ЖКХ, сумма на эти цели составляет 18 тыс. рублей. Кому-то эти деньги потребуются на оплату коммунальных услуг, кому-то — на приобретение дров или угля. Выплаты распространяются в том числе на арендуемое жильё. Заявления на эту меру поддержки писали сами военнослужащие в призывных пунктах, обращение за выплатами на детей принимаются через портал Госуслуг.

«Мобилизованные жители области и их семьи начали получать выплаты от регионального правительства. Профильное министерство продолжает работу, поддержку получат все», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по 150 тыс. рублей получат семьи военнослужащих, которые отправятся участвовать в спецоперации в защиту Донбасса из Амурской области. Соответствующее решение принял оперативный штаб, созданный в регионе по поручению президента России Владимира Путина.