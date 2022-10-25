Пекин, 25 октября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая возобновила оранжевое предупреждение о засухе на обширных территориях Китая, сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

(сс) Tama66 Засуха

По данным Национального метеорологического центра, 24 октября в некоторых районах провинций Чжэцзян, Аньхой, Хубэй, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Гуандун, Гуанси, Чунцин и Сычуань наблюдалась засуха от умеренной до сильной. В некоторых районах провинций Чжэцзян, Фуцзянь, Цзянси, Хунань, Гуйчжоу, Гуанси, Гуандун и Чунцин наблюдались сильные засухи.

В течение следующих трех дней, по прогнозам, умеренные или сильные дожди обрушатся на некоторые районы Юньнани, Гуйчжоу, Сычуани, Чунцина, Хубэя, Хунани и Тайваня. По данным центра, эти дожди помогут ослабить засуху. Однако, в других частях пострадавших от засухи районов по-прежнему будет мало дождей, и засухи сохранятся.

Центр рекомендовал местным властям использовать аварийную воду и все доступные источники воды в своих регионах для обеспечения бесперебойного водоснабжения, особенно для жителей и домашнего скота. В нем также предлагалось поощрять строгие меры по сохранению водных ресурсов и при необходимости производить искусственное выпадение осадков.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погоде с цветовой кодировкой, где красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за которым следуют оранжевый, желтый и синий по мере убывания степени угрозы.