Саратов, 25 октября, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Взрослый и двое детей погибли в результате пожара в частном жилом доме в Саратове. Об этом 25 октября сообщил глава Минздрава Саратовской области Олег Костин в своём телеграм-канале.

Пожар

Возгорание произошло в частном жилом доме, расположенном на улице 5-й Увекский проезд. Информация о пожаре поступила в ГУ МЧС по региону в 02:10 (01:10 мск).

По данным главы регионального Минздрава, в результате пожара погибли двое детей трёх и пяти лет, и взрослый в возрасте 31 год. Все погибшие были жителями Саратова.

Причины и обстоятельства пожара, унесшего жизни троих человек, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в посёлке Рыбачий в Воронежской области, в результате которого сгорели три дома.