25 октября 2022 | Время чтения 7 мин

Пока чета Шпигелей находится под арестом и ждёт суда, в их империи далеко не всё гладко, хотя госконтракты и продолжают заключаться. Вот только полноводная река, похоже, превратилась в небольшой ручеёк, потому и банкротство ряда активов возникло на горизонте?

Анастасия Степанова, , 09:56 — REGNUM Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении фигурантов громкого уголовного дела — экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, российского миллиардера, бывшего сенатора от Пензенской области, главы совета директоров ООО «Биотэк» Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и гендиректора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. В деле речь шла о взятке за лоббирование интересов фармацевтического бизнеса Шпигелей в виде заключения госконтрактов с ОАО «Фармация» и общее покровительство коммерческой деятельности группы компаний «Биотэк» в Пензенской области. Все фигуранты на сегодня находятся под стражей. Что же происходит с фармацевтическим бизнесом Шпигелей в это время? Их компании продолжают заключать госконтракты, но при этом ряд активов уже находится под прицелом кредиторов, готовых обратиться в суд с банкротным иском. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Уголовное дело и фигуранты

Уголовное дело «Белозерцева — Шпигеля», о котором стало известно в марте 2021 года, насчитывает 164 тома. По нему были допрошены 155 свидетелей, проведено 20 судебных экспертиз. Все фигуранты на сегодня под стражей, а на их имущество наложен арест на общую сумму более 1,8 млрд рублей, в том числе на 61 объект недвижимости Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля.

Следствие считает, что в период с июня 2019 года по конец сентября 2022 года тогда ещё губернатор получил лично и через посредников взятку в виде денежных средств и дорогих часов. Взятка потянула на более чем 30 млн рублей. В обмен фармацевтическая группа Шпигеля должна была получить общее покровительство в регионе, а ОАО «Фармация» из того же дивизиона — госконтракты на поставку.

Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев kremlin.ru

Группа «Биотэк», которая фигурировала в материалах следствия, создана в 1991 году Борисом Шпигелем, который позднее (в 2003–2013 годах) был сенатором от Пензенской области. На сегодня группа позиционируется как один из ведущих российских фармацевтических холдингов, в том числе по линии программы «Высокозатратных нозологий» (дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний). На сайте группы уточняется, что у неё два производственных дивизиона и 257 аптек и аптечных пунктов. Там же уточняется, что «Биотэк» традиционно входит в топ-10 крупнейших поставщиков в государственном сегменте российского фармрынка. Из открытых источников известно, что Борис Шпигель ранее являлся советником бывшего спикера Госдумы Геннадия Селезнёва, а в число крупнейших госпоставщиков группа попала ещё в бытность министром здравоохранения и экономического развития РФ в 2004–2007 годах Михаила Зурабова.

Бизнес-спрут «Биотэк» и его судьба

Дружественной компанией «Биотэка» назван фармацевтический завод «Марбиофарм» (г. Йошкар-Ола), который производит более 70 наименований препаратов, завод «Биодез» (Лыткарино), пензенский медцентр «Эскулап». В целом же группа «Биотэк» представляет собой огромного разветвлённого бизнес-спрута из нескольких десятков компаний в разных регионах России.

Евгения Шпигель. Супруга главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Пресс-служба Басманного суда

Основная часть активов оформлена на супругу Шпигеля — Евгению или связана с нею. Например, если ранее в числе соучредителей АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно — дистрибьюторская корпорация «Биотек», созданного в 1996 году, был сам экс-сенатор, то сейчас, по данным базы «Контур. Фокус», в этом статусе фигурирует Евгения Шпигель. За последней ранее напрямую фигурировали доли в 17 юрлицах.

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На сайте группы в качестве юрлица фигурирует ООО «Биотэк». В ЕГРЮЛ данная компания с 12 ноября 1991 года. В базе «Контур. Фокус» уточняется, что доля компании на рынке свыше 35%, а также она входит в список санкций киевского режима. Владельцы этого актива — АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотек» и Евгения Шпигель с долей 77%. Руководит ООО с марта 2022 года Юлия Болтнева.

За ООО в открытых источниках числятся 13 632 госконтракта на общую сумму порядка 98 млрд рублей. При этом часть из них заключена уже после задержания Шпигелей. Например, в июне 2022 года минздрав Хакасии подписал контракт на 1,1 млн рублей на поставку медпрепарата, а до этого в 2022 году среди госзаказчиков были больницы и поликлиники Москвы, Санкт-Петербурга, Курской области, минздрав Тувы. Вот, к примеру, в 2022 году в Санкт-Петербург по заказу комитета здравоохранения ООО «Биотэк» на сумму более 114,127 млн рублей поставило препарат «Эмпаглифлозин» для обеспечения отдельных категорий граждан. В 2021 году с ООО также заключали госконтракты.

Но далеко не всё гладко у «Биотэка».

По данным ФНС РФ, выручка ООО за 2021 год снизилась на 59%, составив 13,23 млрд рублей против 32,35 млрд рублей годом ранее. Чистый убыток 2021 года составил 1,6 млрд рублей против прибыли 2021 года — 1,035 млрд рублей.

Помимо этого, в реестре юридически значимых событий в октябре 2022 года появилось сразу три сообщения от кредиторов ООО о планах обратиться с банкротными исками. 14 октября об этом сообщило ООО «Эллара», 18 октября — ПАО «Банк «Санкт-Петербург», а 24 октября — ООО «Гротекс». Также ООО «Биотэк» за 12 месяцев стало ответчиком по 27 искам на общую сумму 1,2 млрд рублей. Например, министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области требует долг за аренду помещений (470 тыс. рублей), а АО «Селларт» — более 30,313 млн рублей долга.

В то же время упоминаемое в материалах следствия пензенское ОАО «Фармация» по итогам 2021 года получило выручку 3,02 млрд рублей (годом ранее — 4,1 млрд рублей) и чистую прибыль — 221 млн рублей против 184 млн рублей. При этом с «Фармацией» также продолжают заключаться госконтракты. Один из последних подписан 17 октября 2022 года государственным бюджетным учреждением «Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики». В целом же ОАО было поставщиком по 23 906 госконтрактам на общую сумму 14 млрд рублей.

В центре раскрытия информации акционерами ОАО «Фармация» (одноимённая аптечная сеть в Пензенской области) на конец июня 2022 года указаны Евгения Шпигель и ООО «Интермедфарм». Последнее принадлежит всё той же супруге Бориса Шпигеля. Помимо этого, через «Фармацию» семья Шпигелей владеет 24% доли в пензенском ООО «Биосамарфарм» — исполнителем 1,9 тыс. госконтрактов на общую сумму 3,2 млрд рублей.

Между тем не особо приятная ситуация наблюдается у ОАО «Марбиофарм» — завода по производству препаратов из группы «Биотэк». В реестре юридически значимых событий 18 октября 2022 года появилось сообщение о том, что ПАО «Банк «Санкт-Петербург» «намерен обратиться в суд с требованием признать ОАО «Марбиофарм» банкротом».

По итогам 2021 года убытки также получил другой актив Евгении Шпигель — ООО «Интеррегион», созданное в июне 2019 года. При этом ООО владеет долями в трёх юрлицах: ООО «Ростов-Фарм», ООО «Фарма Юг», ООО «Иркутск БиоФарм». Два из которых числятся в стадии ликвидации, и все три по итогам 2021 года показали убытки. По ООО «Фарма Юг» кредитор в лице ООО «Твк-Р» 7 октября 2022 года сообщил о планах обратиться в суд с требованием признать должника банкротом.

Некоторые активы, которые ранее принадлежали Шпигелям, успели сменить собственников. Например, компания «Интербиомед» обрела новых владельцев в мае и июне 2022 года. Ими стали Сергей Гуреев, Сергей Исаченко и Роман Ветров. Эти же граждане приобрели и другие активы, некогда принадлежавшие Шпигелям, — ООО «Энзовин Нутришн», ООО «Биофарм» (владелец только Гуреев).

Таким образом, пока чета Шпигелей находится под арестом и ждёт суда, в их империи далеко не всё гладко, хотя госконтракты и продолжают заключаться. Вот только полноводная река, похоже, превратилась в небольшой ручеёк, потому и банкротство ряда активов возникло на горизонте?