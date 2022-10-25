Брюссель, , 05:33 — REGNUM Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых советует Евросоюзу привлечь Великобританию и Швейцарию к участию в механизме ограничения цен на газ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным», — говорится в рекомендациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стоимость природного газа в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров в ходе биржевых торгов. Столь низкие цены фиксируются впервые с 14 июня 2022 года.