Брюссель, 25 октября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. Еврокомиссия выпустила рекомендации, в которых советует Евросоюзу привлечь Великобританию и Швейцарию к участию в механизме ограничения цен на газ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Исполнительный орган блока советует членам ЕС, что такое ограничение цен должно распространяться и на импортирующие электроэнергию страны, такие как Великобритания или Швейцария, для того, чтобы оно было эффективным», — говорится в рекомендациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стоимость природного газа в Европе опустилась ниже $1000 за тысячу кубометров в ходе биржевых торгов. Столь низкие цены фиксируются впервые с 14 июня 2022 года.