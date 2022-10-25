Магадан, , 05:29 — REGNUM В Магаданской области за последние два года на 12% увеличилось промышленное производство, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отбор проб металла Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Крупнейшие горнодобывающие компании значительно нарастили добычу — прирост по золоту к уровню 2018 года составил более 40%. В прошлом году золотодобытчики побили рекорд послевоенного периода и добыли более 52 тонн. Недропользователи области сохранили уровень добычи драгоценного металла на уровне 2021 года.

«Уровень добычи, несмотря на все сложности 2022 года, сохраняется. Наши золотопромышленники, крупные компании, решали главную задачу, в течение первого полугодия этим занимались, — это реализация своей продукции, прежде всего золота, на внешних рынках», — сказал губернатор Сергей Носов, комментируя, как регион выравнивает экономику в условиях антироссийских санкций.

В 2023 году планируется запуск двух новых ГОКов: на месторождении «Тэутэджак» и второй очереди ГОКа на месторождении «Павлик». К 2024 году регион намерен выйти на 60 тонн добычи золота в год и тем самым сохранить доходную часть бюджета.

По словам Сергея Носова, у региона хороший ресурсный потенциал по цветным и черным металлам, углеводородам. К работе на территории проявляют интерес серьёзные инвесторы.

«В этом году к нам зашла Уральская горно-металлургическая компания — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов. Колымская горнорудная компания приступила к геологоразведке по побережью Охотского моря. При подтверждении запасов, в следующем году планируем приступить к проектированию ГОКа. Видим перспективу не только в добыче меди, но и олова, и цинка», — добавил Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, программное обеспечение (ПО) ООО «ГЕОМИКС» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») позволит повысить эффективность горных работ на 5–15% и заместить на российском рынке иностранные программные продукты.