Вашингтон, 25 октября, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск, намеревающийся купить компанию Twitter, заявил, что принадлежащая ей одноимённая социальная сеть должна стать честным форумом для людей с различными убеждениями. Об этом Маск 24 октября написал на своей странице в Twitter.

Скриншот страницы Twitter O Vagner Илон Маск в образе Остапа Бендера

Илон Маск «Twitter должен быть настолько инклюзивным, насколько это возможно, и служить в качестве честного форума для оживлённых, хоть и временами злобных, дебатов между людьми с различающимися убеждениями».

О намерении Маска купить Twitter за $44 млрд было объявлено в апреле. В июле компанию уведомили о том, что в связи с непредоставлением информации о реальном числе фальшивых учётных записей в социальной сети Маск отказывается от сделки. Однако в начале октября стало известно о намерении предпринимателя возобновить приобретение компании Twitter по первоначально заявленной цене.

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