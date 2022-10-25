Якутск, 25 октября, 2022, 05:35 — ИА Регнум. В столице Якутии сложные погодные условия — сильный ветер и снегопад, метели. В связи с этим в учреждениях образования города введено свободное посещение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе администрации Якутска.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

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Родители школьников, которые пропустят занятия из-за того, что перемещаться по улицам города может быть небезопасно, должны предупредить классного руководителя. Горожан просят по возможности оставаться дома, а если выходить на улицу, то держаться подальше от ветхих строений, рекламных щитов и старых деревьев.

Из-за снегопада коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Идёт уборка улиц и антигололёдная отсыпка тротуаров и дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября в Нюрбинском районе Якутии шли дожди. Такая погода совершенно не свойственная для этой территории в конце октября, жители были удивлены.