Москва, 25 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Во вторник, 25 октября, в Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталия Николаева ИА REGNUM Золотая осень

В ночь на 26 октября в столице облачно с прояснениями, по области местами небольшие осадки, температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер переменных направлений 2−7 м/с, ночью — юго-восточный 5−10 м/с. Атмосферное давление 751 (+4) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +2… +7°C днём. Ночью — −3… +2 °C.

В среду, 26 октября, днём в столице ожидается +5… +7 °C, по области +3… +8 °C, облачно, дождь, атмосферное давление 751 (0) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, европейскую часть России до середины декабря в связи с предзимьем ожидает переменчивый характер погоды, к зиме она станет более устойчивой.

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