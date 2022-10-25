Лондон, 25 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. Заверений США в непрерывной поддержке киевского режима намерен добиваться экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 24 октября сообщила газета Financial Times.

Chatham House Борис Джонсон

Уточняется, что Джонсон планирует проводить больше времени в Вашингтоне, оставаясь при этом ключевым сторонником киевских властей на международной арене. Экс-премьер Британии полагает, что Республиканская и Демократическая партии в итоге займут одинаковую позицию по вопросу оказания военной помощи Киеву.

Джонсон планирует добиться от Вашингтона заверений в дальнейшей поддержке киевских властей. Отмечается, что в Великобритании в последнее время обсуждался вопрос возможного назначения Джонсона на роль спецпредставителя киевского режима, но конкретных результатов пока добиться не удалось. В планах было, чтобы Джонсон контролировал ситуацию, связанную с международным планом по восстановлению территории б. УССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Байден планирует провести телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании.