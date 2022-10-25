Иркутск, 25 октября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. В юго-западной части озера Байкал утром 25 октября произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

По данным сейсмостанции «Байкальской сейсмологической экспедиции», землетрясение было зафиксировано в 08:33 по местному времени (03:33 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в акватории озера Байкал, в 28 километрах восточнее посёлка Листвянка. Жители Иркутска ощутили подземные толчки интенсивностью 3−4 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией 24 октября произошло землетрясение магнитудой 3,7.