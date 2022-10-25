Днепропетровск, Бывш. УССР, , 04:35 — REGNUM Обмеление реки Днепр встревожило жителей города Днепропетровска. Об этом 24 октября сообщили СМИ, подконтрольные киевскому режиму.

Река Днепр Никита Третьяков © ИА REGNUM

Отмечается, что жители города крайне встревожены падением уровня воды в реке, они выкладывают фото обмелевшей реки в соцсетях и просят пояснений и администрации города.

Власти города не в состоянии объяснить происходящее. Все, что смогли сообщить гражданам в горсовете — это, что изменение уровня воды в реке не входит в компетенцию администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики могут подорвать не только Каховскую, но и Днепровскую ГЭС с целью затопления Запорожской АЭС.

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