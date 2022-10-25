Днепропетровск, Украина, 25 октября, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Обмеление реки Днепр встревожило жителей города Днепропетровска. Об этом 24 октября сообщили СМИ, подконтрольные киевскому режиму.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Отмечается, что жители города крайне встревожены падением уровня воды в реке, они выкладывают фото обмелевшей реки в соцсетях и просят пояснений и администрации города.

Власти города не в состоянии объяснить происходящее. Все, что смогли сообщить гражданам в горсовете — это, что изменение уровня воды в реке не входит в компетенцию администрации города.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики могут подорвать не только Каховскую, но и Днепровскую ГЭС с целью затопления Запорожской АЭС.