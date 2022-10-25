Красноярск, , 04:27 — REGNUM В Красноярске найден живым пропавший накануне вечером в Советском районе 11-летний мальчик, выгуливавший собаку породы чихуахуа. Об этом 25 октября со ссылкой на ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщают местные СМИ.

Пропавший ребенок

Сообщение о пропаже ребёнка вечером 24 октября поступило в дежурную часть от его матери. Незамедлительно были организованы поиски, к которым также были привлечены волонтёры. Все наряды полиции получили ориентировку на мальчика. В распространённом обращении полиции к жителям краевой столицы содержалась просьба осмотреть подъезды, чердаки и подвалы в своих домах, где мог укрыться ребёнок.

Отмечается, что к 01:00 25 октября в поисках принимало участие около 100 человек и 30 машин автопатруля. Обследовалось множество мест, где мог находиться мальчик, включая торговые центры, заброшенные здания и другие.

По поступившей утром информации ребёнок был найден живым. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются полицией.