Вашингтон, 25 октября, 2022, 04:27 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд сомневается в адекватности рассудка президента США Джо Байдена и смеется над его оговорками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Эр-Рияде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По ее данным, кронпринц неоднократно делал юмористические замечания после оговорок американского президента или его неадекватного поведения на публике. Также аль Сауд говорил, что якобы Байден не впечатлял его еще тогда, когда занимал должность вице-президента. Газета утверждает, что Эр-Рияд предпочитал бы вести дела с экс-главой Белого дома Дональдом Трампом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заблудился в саду возле Белого дома. После окончания церемонии посадки деревьев возле здания он пошел в противоположную от дома сторону, несмотря на оклики его супруги. Затем Байден все же решился спросить путь до Белого дома у охраны.