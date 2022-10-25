Нью-Йорк, США, 25 октября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Двадцатилетний мужчина погиб в метрополитене американского города Нью-Йорк после того, как его одежда застряла в дверях поезда, сообщили в городском управлении полиции.

Robert Aakerman Метро Нью-Йорка

Инцидент произошел на станции Columbus Circle в Манхэттене. Поезд потянул мужчину за одежду и тот, упав, оказался под колесами состава.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в метро американской столице Вашингтоне произошел сход поезда с рельсов. Из эксплуатации пришлось вывести 60% парка всех вагонов городского метрополитена.