Вашингтон, 25 октября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Дорогу к Белому дому не сразу смог найти президент США Джозеф Байден после церемонии посадки деревьев на лужайке возле здания. Об этом 24 октября сообщает издание The Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

После окончания церемонии американский лидер неожиданно пошёл вглубь лужайки, в противоположную от Белого дома сторону, несмотря на оклик супруги — Джилл Байден. Затем президент США всё же остановился и уточнил у охраны, каким путём ему следует идти.

Сотрудники указали Байдену дорогу к Белому дому, в ответ американский лидер пояснил, что «хотел пойти другим путём». На это охрана ответила, что президент США может идти той дорогой, которой он сам захочет. После этого Байден проследовал к Белому дому путём, указанным охраной.

Стоит отметить, что Байден является самым пожилым президентом в истории США. В последнее время президент США постоянно совершает нелепые ошибки и попадает в неловкие ситуации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден дал неожиданный совет касательно отношений с парнями случайной девочке-подростку, оказавшейся рядом с ним.