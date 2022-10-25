Вашингтон, 25 октября, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили по телефону последние дипломатические контакты с Россией, публично заявившей об угрозе применения киевским режимом так называемой «грязной бомбы». Об этом 24 октября сообщает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

(сс) U.S. Secretary of Defense Министр обороны США Ллойд Остин и глава НАТО Йенс Столтенберг

По словам чиновника, темами беседы являлись «вопросы трансатлантической безопасности» и обзор принятых на встрече министров обороны стран НАТО решений.

Патрик Райдер «[Остин и Столтенберг также] обсудили недавнее дипломатическое взаимодействие с Россией, ложные обвинения России относительно подготовки [Киева] к применению «грязной бомбы» на своей территории и необходимость деэскалации со стороны России».

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе двух разговоров по телефону с главой Пентагона Ллойдом Остиным донёс до него информацию о готовящейся Киевом провокации с использованием «грязной бомбы».

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Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны США Ллойд Остин в ходе состоявшегося 24 октября телефонного разговора со своим киевским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что Соединённые Штаты отвергают якобы ложные предупреждения России о возможности применения Киевом так называемой «грязной бомбы».